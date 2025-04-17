Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
68147,05
Экономия при брони: -3471,05 грн
64676,00 грн
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Подорожник
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
66.2 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
64692,60
Экономия при брони: -6,50 грн
64686,10 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
128.2 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67180,80
Экономия при брони: -1965,10 грн
65215,70 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 3
128.4 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
128.6 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
129.2 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
129.7 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
132.2 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Васильковская, 34
135.1 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Покотило Владимира, 9
135.3 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
135.8 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70 грн