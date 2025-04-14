Киев
Симпони® (Simponi)

Симпони® (Simponi)

Харьков (адрес не указан)
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В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
405.4 км
Симпони® раствор для инъекций 100 мг/мл ручка 0.5 мл №1
Джонсон и Джонсон Украина
24520,00
Экономия при брони: -766,51 грн
23753,49 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
412.9 км
Симпони® раствор для инъекций 100 мг/мл ручка 0.5 мл №1
Джонсон и Джонсон Украина
24649,85
Экономия при брони: -896,36 грн
23753,49 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
413.5 км
Симпони® раствор для инъекций 100 мг/мл ручка 0.5 мл №1
Джонсон и Джонсон Украина
23644,70 грн
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