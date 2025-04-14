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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
405.4 км
Симпони® раствор для инъекций 100 мг/мл ручка 0.5 мл №1
Джонсон и Джонсон Украина
24520,00
Экономия при брони:
-766,51 грн
23753,49
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
412.9 км
Симпони® раствор для инъекций 100 мг/мл ручка 0.5 мл №1
Джонсон и Джонсон Украина
24649,85
Экономия при брони:
-896,36 грн
23753,49
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
413.5 км
Симпони® раствор для инъекций 100 мг/мл ручка 0.5 мл №1
Джонсон и Джонсон Украина
23644,70
грн
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