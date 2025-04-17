Винница (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
222,80
Экономия при брони: -14,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
218,50
Экономия при брони: -22,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
205,20
Экономия при брони: -8,80 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
205,00
Экономия при брони: -8,60 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
210,00
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн