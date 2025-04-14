Одесса (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
233,10
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
233,30
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Ревмалгин раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Корпорация Здоровье
195,90 грн
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
237,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
3.7 км
Ревмалгин суппозитории ректальные 15 мг стрип №10
Корпорация Здоровье