Летрозол-Тева (Letrosol-Teva)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Запорожье
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Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
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Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
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Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
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Запорожье, ул. Сталеваров, 27
4.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
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Запорожье, перек. Винтера / Кияшко, 30/3
7.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
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Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
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Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
11.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
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Запорожье, ул. Рубана, 26
11.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
В городах рядом
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Днепр, бульв. Славы, 45
62.3 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
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Днепр, ул. Космическая, 27-Л
63.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
64.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Днепр, просп. Науки, 105
64.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Новокрымская, 3-А
65.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Независимости, 21
65.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 31
66.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
68.5 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
69.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
69.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 2
71.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина