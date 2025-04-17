Летрозол-Тева (Letrosol-Teva)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Скалецкого, 35
3.5 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 49
3.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 39
4.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 60
5.3 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 10:00
Винница, ул. Келецкая, 78-В
6.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Юности, -
6.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 20/73
6.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
7.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Агрономичное, ул. Центральная, 2-А
10.5 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 49-Б
24.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Сфорци Бони, 8
62.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 46
68.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина