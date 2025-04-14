Летрозол-Тева (Letrosol-Teva)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
3.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
5.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Варненская, 11
7.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 98
12.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Молодежное, ул. Приморская, 15
20.5 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Черноморск, ул. Защитников Украины, 7/9-Н
20.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека акс социальная
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
21.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Южное, просп. Мира, 15/1
35.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Южное, просп. Мира, 15/3
35.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина