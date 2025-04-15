Киев
Летрозол-Тева (Letrosol-Teva)

Летрозол-Тева (Letrosol-Teva)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
554,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
546,84 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
557,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
186,61 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 177
1.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
558,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 181
1.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
558,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
537,93 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
514,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
543,42 грн
В городах рядом
D.s.
Открыто
Закроется в 19:30
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 22-А
15.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
376,79 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Борислав, ул. Мицкевича, 3-А
75.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
544,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 24
92.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
512,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
93.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
546,78 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Радивилов, ул. Невского Александра, 12
93.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
546,87 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 12
96.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
516,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
519,81 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
565,53 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Владимир, ул. Ковельская, 6
114.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
538,29 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Владимир, ул. Князя Василько, 1
114.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
535,74 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
536,88 грн
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