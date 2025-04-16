Летрозол-Тева (Letrosol-Teva)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 22
14.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
30.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 13
3.5 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19
4.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 94-А
26.3 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
49.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 29/2
62.3 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 5
69.5 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 31
83.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Кринички, ул. Грушевского, 3-В
94.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Мариуполя, 1
104.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Крымская, 54
104.5 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Кропивницкого, 6
106.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 81-А
106.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Никитина Василия, 26
107.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 103-А
107.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина