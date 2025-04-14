Киев
Летрозол-Тева (Letrosol-Teva)

Летрозол-Тева (Letrosol-Teva)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 100 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
568,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
546,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
537,12 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
541,26 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
566,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
546,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
559,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
533,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
566,88 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
498,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
541,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
542,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
547,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
545,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
544,59 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
546,24 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
546,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
501,03 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
535,44 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
567,45 грн
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