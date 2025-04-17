Летрозол-Тева (Letrosol-Teva)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 1
63.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека низкие цены №1
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Носовка, ул. Центральная, 39
65.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Дымер, ул. Революции Достоинства, 1
104.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Олимпийская, 10
114.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 1
114.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 9
114.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 14
115.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 9/1
115.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Мудрого Ярослава, 4
116.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Вета
Бровары, ул. Билана Александра, 5
117.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Красной Калины, 89-Б
117.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Милославская, 43
117.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Будищанская, 7-Г
117.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
Фармация
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
118.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
576,54
Экономия при брони: -67,26 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина