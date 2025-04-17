Киев
Летрозол-Тева (Letrosol-Teva)

Летрозол-Тева (Letrosol-Teva)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
544,23 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
569,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
515,79 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 1
63.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
511,05 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
550,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Носовка, ул. Центральная, 39
65.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
516,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Дымер, ул. Революции Достоинства, 1
104.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
549,93 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Олимпийская, 10
114.4 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
564,09 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
500,88 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 1
114.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
494,73 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 9
114.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
495,39 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 14
115.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
495,81 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 9/1
115.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
543,81 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Мудрого Ярослава, 4
116.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
565,83 грн
Вета
Открыто
Закроется в 20:00
Бровары, ул. Билана Александра, 5
117.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
541,54 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 89-Б
117.7 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
512,94 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Милославская, 43
117.8 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
497,73 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Будищанская, 7-Г
117.9 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
499,29 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
118.0 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
576,54
Экономия при брони: -67,26 грн
509,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Летрозол-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер в коробке №30
Тева Украина
498,45 грн
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