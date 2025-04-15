Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
485,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
168,00
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
534,98
Экономия при брони: -61,09 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
623,88
Экономия при брони: -74,83 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
542,60
Экономия при брони: -24,65 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
628,56
Экономия при брони: -95,72 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
514,90
Экономия при брони: -38,70 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
485,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
560,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
560,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
532,82
Экономия при брони: -19,36 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
621,38
Экономия при брони: -20,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
621,78
Экономия при брони: -117,59 грн
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
539,40
Экономия при брони: -66,03 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
629,04
Экономия при брони: -79,90 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
516,55
Экономия при брони: -41,55 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
566,78
Экономия при брони: -93,04 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
560,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн