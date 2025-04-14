Одесса (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
466,49
Экономия при брони: -22,87 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
628,98
Экономия при брони: -41,92 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
623,04
Экономия при брони: -36,66 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
622,50
Экономия при брони: -35,67 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
628,98
Экономия при брони: -42,11 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
648,13
Экономия при брони: -61,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
540,44
Экономия при брони: -22,19 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
623,58
Экономия при брони: -36,92 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
629,34
Экономия при брони: -32,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
641,70
Экономия при брони: -55,09 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
533,54
Экономия при брони: -35,81 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
310,80
Экономия при брони: -17,43 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
516,10
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
625,14
Экономия при брони: -38,53 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
611,60
Экономия при брони: -64,80 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL