Киев
Лекарнита (Lecarnita®)

Лекарнита (Lecarnita®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 143 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
535,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
466,49
Экономия при брони: -22,87 грн
443,62 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
628,98
Экономия при брони: -41,92 грн
587,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
623,04
Экономия при брони: -36,66 грн
586,38 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
532,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
622,50
Экономия при брони: -35,67 грн
586,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
628,98
Экономия при брони: -42,11 грн
586,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
648,13
Экономия при брони: -61,30 грн
586,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
540,44
Экономия при брони: -22,19 грн
518,25 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
623,58
Экономия при брони: -36,92 грн
586,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
629,34
Экономия при брони: -32,34 грн
597,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
641,70
Экономия при брони: -55,09 грн
586,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
532,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
533,54
Экономия при брони: -35,81 грн
497,73 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
310,80
Экономия при брони: -17,43 грн
293,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
516,10
Экономия при брони: -17,00 грн
499,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
625,14
Экономия при брони: -38,53 грн
586,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
540,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
611,60
Экономия при брони: -64,80 грн
546,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
502,65 грн
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