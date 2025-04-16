Николаев (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
536,96
Экономия при брони: -45,19 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
630,50
Экономия при брони: -43,39 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
543,22
Экономия при брони: -60,87 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
643,43
Экономия при брони: -56,15 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
415,76
Экономия при брони: -16,48 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
623,90
Экономия при брони: -92,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
548,33
Экономия при брони: -70,35 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
643,86
Экономия при брони: -56,90 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
565,72
Экономия при брони: -87,74 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
640,44
Экономия при брони: -65,21 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
514,90
Экономия при брони: -15,80 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
520,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
602,00
Экономия при брони: -70,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
550,73
Экономия при брони: -32,83 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
638,04
Экономия при брони: -78,52 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
434,90
Экономия при брони: -55,51 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
643,92
Экономия при брони: -86,73 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
633,36
Экономия при брони: -76,17 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
103,22
Экономия при брони: -3,40 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
623,90
Экономия при брони: -92,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
560,05
Экономия при брони: -42,10 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
644,59
Экономия при брони: -82,85 грн