Львов (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
305,90
Экономия при брони: -33,95 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
646,11
Экономия при брони: -62,75 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
514,90
Экономия при брони: -39,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
516,50
Экономия при брони: -41,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
530,80
Экономия при брони: -55,40 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
611,60
Экономия при брони: -67,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
631,98
Экономия при брони: -57,46 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
611,50
Экономия при брони: -67,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
514,90
Экономия при брони: -39,50 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
611,80
Экономия при брони: -67,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
516,50
Экономия при брони: -41,10 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
633,10
Экономия при брони: -89,20 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
205,96
Экономия при брони: -15,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн