Киев (адрес не указан)
Доступно в 508 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
514,90
Экономия при брони: -13,50 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
715,80
Экономия при брони: -169,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
530,80
Экономия при брони: -33,50 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
622,80
Экономия при брони: -73,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Фармация
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
515,40
Экономия при брони: -28,10 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
743,50
Экономия при брони: -197,01 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
541,58
Экономия при брони: -58,74 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
515,40
Экономия при брони: -18,10 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
554,01
Экономия при брони: -57,11 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
627,18
Экономия при брони: -56,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
536,64
Экономия при брони: -18,24 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
514,95
Экономия при брони: -15,45 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
743,50
Экономия при брони: -197,01 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL