Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
546,97
Экономия при брони: -29,01 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
633,60
Экономия при брони: -65,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
630,30
Экономия при брони: -43,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
438,46
Экономия при брони: -23,37 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
633,78
Экономия при брони: -74,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
546,72
Экономия при брони: -27,91 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
632,28
Экономия при брони: -45,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
545,54
Экономия при брони: -26,92 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
631,14
Экономия при брони: -44,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
540,99
Экономия при брони: -22,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
626,52
Экономия при брони: -40,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
539,48
Экономия при брони: -21,45 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
624,84
Экономия при брони: -38,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
540,15
Экономия при брони: -22,12 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
625,62
Экономия при брони: -39,29 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
627,96
Экономия при брони: -41,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
560,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
542,91
Экономия при брони: -61,60 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
623,64
Экономия при брони: -36,36 грн