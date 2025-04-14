Днепр (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
640,32
Экономия при брони: -53,92 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
549,49
Экономия при брони: -36,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
640,80
Экономия при брони: -54,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
219,69
Экономия при брони: -14,45 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
640,50
Экономия при брони: -53,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
516,10
Экономия при брони: -33,10 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
611,60
Экономия при брони: -77,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
537,66
Экономия при брони: -24,13 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
626,40
Экономия при брони: -39,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
220,91
Экономия при брони: -13,48 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
639,00
Экономия при брони: -52,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
183,48
Экономия при брони: -23,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
426,30
Экономия при брони: -15,60 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
621,42
Экономия при брони: -34,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
511,68
Экономия при брони: -28,62 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
253,20
Экономия при брони: -50,05 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
542,24
Экономия при брони: -49,60 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
631,74
Экономия при брони: -64,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
215,64
Экономия при брони: -8,14 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
623,52
Экономия при брони: -68,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
328,72
Экономия при брони: -17,49 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
633,72
Экономия при брони: -79,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
557,87
Экономия при брони: -101,44 грн
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
614,96
Экономия при брони: -28,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
559,57
Экономия при брони: -65,39 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
633,48
Экономия при брони: -47,11 грн