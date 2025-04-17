Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
530,80
Экономия при брони: -44,20 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
602,00
Экономия при брони: -67,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,70
Экономия при брони: -33,10 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
602,00
Экономия при брони: -67,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
548,94
Экономия при брони: -79,57 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
639,54
Экономия при брони: -53,21 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
633,84
Экономия при брони: -47,33 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,70
Экономия при брони: -33,10 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
481,60
Экономия при брони: -54,32 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
552,37
Экономия при брони: -56,86 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
625,32
Экономия при брони: -38,04 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
564,08
Экономия при брони: -66,09 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
536,44
Экономия при брони: -66,65 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
619,56
Экономия при брони: -33,24 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
519,90 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
588,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
530,80
Экономия при брони: -44,20 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
607,70
Экономия при брони: -73,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Лекарнита раствор для инъекций 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Perrery Farmaceutici SRL
531,38
Экономия при брони: -33,29 грн
Лекарнита флакон 10 мл №10
Perrery Farmaceutici SRL
545,82
Экономия при брони: -18,55 грн