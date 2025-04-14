Одесса (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,30
Экономия при брони: -28,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,30
Экономия при брони: -28,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma