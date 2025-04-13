Киев (адрес не указан)
Доступно в 278 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
314,60
Экономия при брони: -18,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
312,60
Экономия при брони: -17,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
2.0 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
2.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma