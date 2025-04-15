Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
275,53
Экономия при брони: -26,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
279,88
Экономия при брони: -12,06 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
279,36
Экономия при брони: -14,02 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
275,90
Экономия при брони: -10,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
309,35
Экономия при брони: -16,82 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
276,56
Экономия при брони: -25,47 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
314,40
Экономия при брони: -37,71 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
268,51
Экономия при брони: -19,51 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
281,58
Экономия при брони: -32,58 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
283,44
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
281,66
Экономия при брони: -13,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
284,24
Экономия при брони: -33,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
276,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
278,84
Экономия при брони: -28,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
276,99
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
275,54
Экономия при брони: -26,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
277,51
Экономия при брони: -9,69 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
179,10
Экономия при брони: -3,68 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
268,52
Экономия при брони: -19,52 грн