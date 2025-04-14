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Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Защитников Украины, 3-В
20.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
246,78
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 56-А
116.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
88,08
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 129
153.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
257,58
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Братское, ул. Воронина, 39
167.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
221,52
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
282,60
Экономия при брони:
-17,28 грн
265,32
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Джулинка, ул. Центральная, 34-В
228.2 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
266,60
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
268,51
Экономия при брони:
-5,51 грн
263,00
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
229.5 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
281,84
Экономия при брони:
-17,08 грн
264,76
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
274,54
Экономия при брони:
-10,05 грн
264,49
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
230.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
268,51
Экономия при брони:
-5,51 грн
263,00
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
230.1 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
276,86
Экономия при брони:
-14,18 грн
262,68
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
277,76
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
251.2 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
275,93
Экономия при брони:
-10,61 грн
265,32
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
184,68
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 1-А
253.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
290,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 2
254.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
290,70
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
184,68
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
254.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
278,28
Экономия при брони:
-12,96 грн
265,32
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
91,30
Экономия при брони:
-3,57 грн
87,73
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 81-Б
256.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
290,70
грн
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