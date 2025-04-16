Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Братское, ул. Воронина, 39
107.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
121.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
268,51
Экономия при брони: -5,51 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
121.5 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
276,63
Экономия при брони: -11,87 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
280,31
Экономия при брони: -15,82 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
122.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
268,51
Экономия при брони: -5,51 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
122.1 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
276,80
Экономия при брони: -14,12 грн
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Защитников Украины, 3-В
123.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
143.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
283,80
Экономия при брони: -18,48 грн
Аптека оптовых цен
Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 129
147.2 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
148.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
282,94
Экономия при брони: -17,62 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
91,32
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
268,51
Экономия при брони: -6,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
151.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
278,41
Экономия при брони: -13,09 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
151.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
186,01
Экономия при брони: -9,15 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
151.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
282,81
Экономия при брони: -17,49 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
151.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
311,05
Экономия при брони: -18,52 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
151.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
268,51
Экономия при брони: -6,51 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
152.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
282,30
Экономия при брони: -19,62 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
152.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma