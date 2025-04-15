Львов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
282,43
Экономия при брони: -17,67 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
284,08
Экономия при брони: -18,74 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
305,66
Экономия при брони: -10,44 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
306,46
Экономия при брони: -11,24 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
189,76
Экономия при брони: -12,89 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Подорожник
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
306,73
Экономия при брони: -11,51 грн
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Подорожник
Львов, ул. Перфецкого, 1
3.5 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 66
3.5 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
277,07
Экономия при брони: -11,73 грн
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 68-А
3.7 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
197,97
Экономия при брони: -18,21 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
204,65
Экономия при брони: -7,85 грн