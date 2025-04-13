Киев (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
281,64
Экономия при брони: -16,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
275,96
Экономия при брони: -10,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
279,66
Экономия при брони: -14,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
274,73
Экономия при брони: -9,41 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
284,94
Экономия при брони: -19,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
275,13
Экономия при брони: -9,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
284,01
Экономия при брони: -18,69 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
3.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Неманская, 5
4.1 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
275,14
Экономия при брони: -10,76 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
243,00
Экономия при брони: -7,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
280,60
Экономия при брони: -16,21 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, просп. Берестейский, 47
5.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
5.7 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
277,89
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
5.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
282,25
Экономия при брони: -16,93 грн