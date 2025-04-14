Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
310,44
Экономия при брони: -15,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
94,23
Экономия при брони: -6,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
285,34
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
314,34
Экономия при брони: -21,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
279,67
Экономия при брони: -14,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
280,70
Экономия при брони: -15,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
92,59
Экономия при брони: -4,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
95,09
Экономия при брони: -5,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
307,34
Экономия при брони: -13,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
189,62
Экономия при брони: -10,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 31
13.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
313,37
Экономия при брони: -18,15 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Безлюдовка, ул. Змиевская, 68-А
13.5 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
35.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
276,23
Экономия при брони: -11,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
35.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
296,80
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
35.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
92,94
Экономия при брони: -5,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Харьковская, 118
36.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
55.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
274,91
Экономия при брони: -9,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 1/2, 46
65.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Златополь, м-н 1/2, 48-Б
66.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma