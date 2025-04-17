Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
313,37
Экономия при брони: -20,84 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
276,36
Экономия при брони: -11,04 грн
В городах рядом
Подорожник
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Біла ромашка
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
Біла ромашка
Иванков, ул. Габорака Олега, 32
114.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
115.5 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
185,49
Экономия при брони: -9,18 грн
Біла ромашка
Бровары, ул. Киевская, 156
116.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Біла ромашка
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
123.1 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сосюры, 3
126.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
312,11
Экономия при брони: -19,58 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
126.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
284,11
Экономия при брони: -19,72 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
126.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
282,36
Экономия при брони: -17,04 грн
Бажаемо здоровья
Киев, шоссе Харьковское, 9
126.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
126.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
277,37
Экономия при брони: -12,05 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
126.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
283,52
Экономия при брони: -19,03 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
127.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
282,97
Экономия при брони: -18,58 грн
Аптека низких цен
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
127.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
275,66
Экономия при брони: -11,17 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Тростянецкая, 47
127.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
282,33
Экономия при брони: -17,84 грн
Біла ромашка
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
127.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн