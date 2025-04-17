Киев
Коакт (Coact)

Коакт (Coact)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
313,37
Экономия при брони: -20,84 грн
292,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
276,36
Экономия при брони: -11,04 грн
265,32 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
88,78 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
238,10 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Иванков, ул. Габорака Олега, 32
114.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
238,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
115.5 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
185,49
Экономия при брони: -9,18 грн
176,31 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 156
116.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
238,10 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
238,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
267,60 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
123.1 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
238,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
126.0 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
312,11
Экономия при брони: -19,58 грн
292,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
126.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
284,11
Экономия при брони: -19,72 грн
264,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
126.4 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
282,36
Экономия при брони: -17,04 грн
265,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 9
126.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
221,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
126.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
277,37
Экономия при брони: -12,05 грн
265,32 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
126.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
283,52
Экономия при брони: -19,03 грн
264,49 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
127.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
282,97
Экономия при брони: -18,58 грн
264,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
127.6 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
275,66
Экономия при брони: -11,17 грн
264,49 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
127.8 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
282,33
Экономия при брони: -17,84 грн
264,49 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 20:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
127.9 км
Коакт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aurobindo Pharma
245,46
Экономия при брони: -7,36 грн
238,10 грн
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