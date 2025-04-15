Клопидогрель (Clopidogrelum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,57
Экономия при брони: -0,37 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №10
Корпорация Здоровье
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,58
Экономия при брони: -0,38 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,57
Экономия при брони: -0,37 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,57
Экономия при брони: -0,37 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,28
Экономия при брони: -0,68 грн
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн