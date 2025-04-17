Клопидогрель (Clopidogrelum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
18,54
Экономия при брони: -0,33 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 74
2.2 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 49
3.6 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 60
5.3 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 20/73
6.2 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Агрономичное, ул. Центральная, 2-А
10.5 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18-А
24.5 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье