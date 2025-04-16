Клопидогрель (Clopidogrelum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье