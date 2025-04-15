Клопидогрель (Clopidogrelum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Львов
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №10
Корпорация Здоровье
24,11
Экономия при брони: -0,72 грн
Подорожник
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
3.3 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №10
Корпорация Здоровье
23,90
Экономия при брони: -0,72 грн
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье