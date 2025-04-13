Клопидогрель (Clopidogrelum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №10
Корпорация Здоровье
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №10
Корпорация Здоровье
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,00
Экономия при брони: -3,85 грн
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони: -3,92 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Брюллова, 1-А
3.1 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн