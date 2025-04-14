Клопидогрель (Clopidogrelum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
4.4 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 5-А
4.4 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 42
4.7 км
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 55 мин
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
5.9 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
37,02
Экономия при брони: -0,67 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
6.3 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
6.4 км
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой 75 мг блистер в пачке №30
Корпорация Здоровье