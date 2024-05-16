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Аэртал крем 15 мг/г туба 60 г, №1 - Харьков (298946) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
228,09 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
272,20
Экономия: -22,37 грн
249,83 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
251,00 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
292,92 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
293,48 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
251,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
277,06
Экономия: -34,36 грн
242,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
291,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
251,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
289,88 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
290,83 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
293,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
289,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
290,09
Экономия: -40,74 грн
249,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
288,15
Экономия: -42,85 грн
245,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (2)
262,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
294,33
Экономия: -41,70 грн
252,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
228,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
251,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
282,31
Экономия: -40,30 грн
242,01 грн