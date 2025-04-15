Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
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Запорожье, ул. Чумаченко, 12
9.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
В городах рядом
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Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
135.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Подорожник
Александрия, просп. Соборный, 111
175.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
950,20
Экономия при брони: -38,10 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Гожулянская, 26
200.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
516,24
Экономия при брони: -23,71 грн
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Кропивницкий, ул. Пашутинская, 69-А
227.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
227.2 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
227.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Бекетова, 21
248.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
249.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
250.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Сумская, 41/2
251.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 52 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
251.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Науки, 9
252.5 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Харьков, ул. Проскуры Академика, 5
257.3 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
259.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
288.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
288.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Открыто
Закроется через 52 мин
Березанка, ул. Суворова, 85-А
305.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм