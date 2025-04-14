Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Подорожник
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
33.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
496,70
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека оптовых цен
Березанка, ул. Суворова, 85-А
67.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Первомайск, ул. Корабельная, 22/4
174.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
251.2 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 69-А
254.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека
Умань, ул. Шевченко Тараса, 50
255.2 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Подорожник
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
279.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
904,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Шпола, ул. Соборная, 21
285.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Подорожник
Александрия, просп. Соборный, 111
302.5 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
950,20
Экономия при брони: -38,10 грн
Здорова родина
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
341.3 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
856,22
Экономия при брони: -15,76 грн
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
347.2 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
372.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
394.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм