Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
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Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Открыто
Закроется через 27 мин
Березанка, ул. Суворова, 85-А
46.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
140.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
496,70
Экономия при брони: -19,80 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
143.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Первомайск, ул. Корабельная, 22/4
149.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Кропивницкий, ул. Пашутинская, 69-А
176.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Подорожник
Александрия, просп. Соборный, 111
209.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
950,20
Экономия при брони: -38,10 грн
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Шпола, ул. Соборная, 21
234.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека
Умань, ул. Шевченко Тараса, 50
241.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
262.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
278.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Днепр, ул. Харьковская, 7-А
285.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
303.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
904,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Гожулянская, 26
349.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
513,07
Экономия при брони: -20,54 грн
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Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
364.3 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм