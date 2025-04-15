Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Ровно, ул. Базарная, 6
180.5 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
960,22
Экономия при брони: -60,24 грн
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Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
220.2 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Здорова родина
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
284.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
855,37
Экономия при брони: -1,70 грн
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Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
329.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
334.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Подорожник
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
373.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
904,90
Экономия при брони: -0,10 грн
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Киев, просп. Берестейский, 136
457.3 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
463.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
464.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Умань, ул. Тищика, 25
465.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека
Умань, ул. Шевченко Тараса, 50
465.5 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
465.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
467.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм