Киев
Цитокон® (Citocon)

Цитокон® (Citocon)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
968,80 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
882,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
923,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
877,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Базарная, 6
180.5 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
960,22
Экономия при брони: -60,24 грн
899,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
871,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
836,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
976,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
220.2 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
922,60 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
284.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
855,37
Экономия при брони: -1,70 грн
853,67 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
329.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
972,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
334.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
929,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
373.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
904,90
Экономия при брони: -0,10 грн
904,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
457.3 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
922,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
463.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
970,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
464.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
929,65 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
465.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
886,65 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 50
465.5 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
837,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
465.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
967,65 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
467.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
930,75 грн
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