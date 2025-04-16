Киев
Цитокон® (Citocon)

Цитокон® (Citocon)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
822,90 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
950,20
Экономия при брони: -38,10 грн
912,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 69-А
106.3 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
878,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
886,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
969,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
138.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
924,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
138.3 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
922,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
973,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
921,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Первомайск, ул. Корабельная, 22/4
187.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
881,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Березанка, ул. Суворова, 85-А
190.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
970,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шпола, ул. Соборная, 21
191.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
976,35 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
196.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
837,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
205.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
516,24
Экономия при брони: -23,71 грн
492,53 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 50
252.3 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
837,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
886,65 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
256.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
926,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
289.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
496,70
Экономия при брони: -19,80 грн
476,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
310.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
878,05 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
312.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
883,45 грн
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