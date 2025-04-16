Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
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Подорожник
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
950,20
Экономия при брони: -38,10 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 69-А
106.3 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
138.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
138.3 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Первомайск, ул. Корабельная, 22/4
187.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Березанка, ул. Суворова, 85-А
190.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Шпола, ул. Соборная, 21
191.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
196.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Полтава, ул. Гожулянская, 26
205.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
516,24
Экономия при брони: -23,71 грн
Аптека
Умань, ул. Шевченко Тараса, 50
252.3 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
256.0 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Подорожник
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
289.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
496,70
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
310.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Сумская, 41/2
312.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм