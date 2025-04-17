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Цитокон
®
(Citocon)
Цитокон
®
(Citocon)
Чернигов
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Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
928,35
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
117.2 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
922,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
930,75
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
967,65
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
836,40
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
949,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
974,40
грн
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Аптека 9-1-1
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Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
926,65
грн
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Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
929,65
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
997,40
грн
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Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
970,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
132.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
922,50
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
230.4 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
929,80
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
235.2 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
837,65
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Засумская, 1
252.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
840,70
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шпола, ул. Соборная, 21
276.6 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
961,25
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
308.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
518,76
Экономия при брони:
-26,23 грн
492,53
грн
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Аптека
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Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 50
313.8 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
837,70
грн
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Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
313.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
886,65
грн
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Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
319.9 км
Цитокон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрия-Фарм
972,00
грн
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