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Баралгин раствор для инъекций ампула 5 мл, №10 - Харьков (836746) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
381,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
381,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
381,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
381,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
381,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
381,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: раствор для инъекций (8)
434,31
Экономия: -64,58 грн
369,73 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
381,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: ампула (7)
323,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
381,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
332,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
381,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: ампула (6)
484,10
Экономия: -140,00 грн
344,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
381,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
381,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
381,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
381,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: раствор для инъекций (5)
406,92
Экономия: -45,11 грн
361,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
381,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: ампула (5)
350,30 грн