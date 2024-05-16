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Баралгин раствор для инъекций ампула 2 мл, №10 - Харьков (836745) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: раствор для инъекций (5)
276,99
Экономия: -30,56 грн
246,43 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), ампула (5)
256,88
Экономия: -26,70 грн
230,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (173)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
252,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (173)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
252,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
281,70
Экономия: -41,75 грн
239,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: раствор для инъекций (8)
296,79
Экономия: -51,04 грн
245,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1), ампула (6)
284,48
Экономия: -42,30 грн
242,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (173)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
252,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
230,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (173)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
252,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1), ампула (8)
217,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (173)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
252,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (173)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
252,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: раствор для инъекций (8)
269,99
Экономия: -33,97 грн
236,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1), ампула (8)
295,01
Экономия: -50,57 грн
244,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (173)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
252,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
275,16
Экономия: -30,50 грн
244,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
282,99
Экономия: -46,97 грн
236,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (173)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
252,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: раствор для инъекций (5)
275,47
Экономия: -30,71 грн
244,76 грн