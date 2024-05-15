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Баралгин раствор для инъекций ампула 2 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (836745) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), ампула (1)
285,73
Экономия: -40,40 грн
245,33 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), ампула (8)
272,25
Экономия: -32,72 грн
239,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
285,17
Экономия: -41,09 грн
244,08 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: раствор для инъекций (3)
269,99
Экономия: -33,97 грн
236,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
252,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
252,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
252,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), ампула (8)
286,66
Экономия: -40,71 грн
245,95 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: ампула (6)
221,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), ампула (2)
284,00
Экономия: -39,39 грн
244,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), ампула (5)
275,39
Экономия: -32,72 грн
242,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: раствор для инъекций (3)
274,53
Экономия: -29,87 грн
244,66 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
231,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
273,87
Экономия: -29,65 грн
244,22 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: раствор для инъекций (8)
289,90
Экономия: -45,29 грн
244,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
252,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
252,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1), ампула (9)
284,21
Экономия: -38,77 грн
245,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
252,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
266,38
Экономия: -26,59 грн
239,79 грн