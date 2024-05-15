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Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (265261) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
594,73
Экономия: -84,10 грн
510,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
570,09
Экономия: -60,98 грн
509,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
545,90
Экономия: -35,70 грн
510,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
568,64
Экономия: -59,53 грн
509,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (3)
520,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (17)
590,42
Экономия: -82,39 грн
508,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
Всего: упаковка (1)
603,23
Экономия: -93,49 грн
509,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (2)
601,83
Экономия: -92,87 грн
508,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
604,60
Экономия: -93,88 грн
510,72 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
560,26
Экономия: -49,97 грн
510,29 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (2)
556,75
Экономия: -47,42 грн
509,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (2)
592,66
Экономия: -83,26 грн
509,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
Всего: упаковка (1)
592,99
Экономия: -88,85 грн
504,14 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
491,27 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
586,00
Экономия: -76,00 грн
510,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
Всего: упаковка (1)
557,73
Экономия: -47,67 грн
510,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Царичанка, ул. Центральная, 118-З
Всего: упаковка (1)
507,04 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
530,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
530,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
530,60 грн