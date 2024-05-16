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Аттенто® 40/10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер, №28 - Харьков (295261) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
611,28 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
712,60
Экономия: -44,79 грн
667,81 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
669,60 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
706,24 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
734,94 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
706,86 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
678,56 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
719,99
Экономия: -93,14 грн
626,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
703,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
726,80
Экономия: -69,42 грн
657,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
677,62 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: блистер (1)
683,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
680,68
Экономия: -30,68 грн
650,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
725,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
695,99
Экономия: -69,14 грн
626,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
677,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
700,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: блистер (1)
704,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
760,99
Экономия: -112,40 грн
648,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
747,92
Экономия: -111,21 грн
636,71 грн