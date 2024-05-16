Аттенто® 20/5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер, №28 - Харьков (295259) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 68 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Аптека копейка
Подробнее
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Аптека копейка
Подробнее
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21