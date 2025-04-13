Киев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
886,89
Экономия при брони: -51,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
786,96
Экономия при брони: -37,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
844,48
Экономия при брони: -32,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
857,92
Экономия при брони: -37,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
866,71
Экономия при брони: -30,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
824,01
Экономия при брони: -30,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
883,76
Экономия при брони: -47,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 24-Б
4.3 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 145/1
4.3 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
5.2 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
5.3 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
5.3 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
866,54
Экономия при брони: -30,74 грн