Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
В городах рядом
Подорожник
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
845,10 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека копейка
Бровары, ул. Киевская, 294/1
114.7 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
867,17
Экономия при брони: -55,55 грн
Подорожник
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
845,10 грн
Бажаемо здоровья
Згуровка, ул. Украинская, 11
116.3 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека низких цен
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
885,37
Экономия при брони: -55,54 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 15
120.9 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
871,32
Экономия при брони: -32,53 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
121.0 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
121.7 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
885,23
Экономия при брони: -46,44 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
877,46
Экономия при брони: -41,66 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека низких цен
Киев, просп. Воскресенский, 15
122.9 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
867,58
Экономия при брони: -43,72 грн
Фармация
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
123.2 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
827,31
Экономия при брони: -64,74 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
123.5 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
123.7 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Иорданская, 17-А
123.8 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
124.6 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
125.3 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
856,50
Экономия при брони: -56,52 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
126.0 км
Аралет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Zentiva
894,43
Экономия при брони: -58,63 грн