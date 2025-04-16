Киев
Амкесол® (Amkesol®)

Амкесол® (Amkesol®)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 101 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
143,67
Экономия при брони: -26,49 грн
117,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
140,06
Экономия при брони: -7,28 грн
132,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
121,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
126,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
151,46
Экономия при брони: -14,32 грн
137,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
121,83 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00
Экономия при брони: -34,30 грн
104,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
147,81
Экономия при брони: -30,68 грн
117,13 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
126,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
149,79
Экономия при брони: -13,55 грн
136,24 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
130,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
149,95
Экономия при брони: -32,82 грн
117,13 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
147,21
Экономия при брони: -31,34 грн
115,87 грн
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